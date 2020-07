Dana White cree que Conor McGregor peleará el año que viene

El presidente de UFC, Dana White, cree que el ex campeón de dos divisiones de UFC, Conor McGregor, podría terminar peleando el próximo año. McGregor conmocionó al mundo de las MMA en junio cuando anunció su retiro del deporte.

"El juego simplemente no me emociona, y eso es todo. Todo esto esperando. No pasa nada. Estoy revisando las opciones del oponente, y no hay nada realmente allí en este momento. No hay nada que me excite".

"Estoy un poco aburrido del juego. Estoy aquí viendo la pelea. Vi el último programa, el programa Tyron-Woodley-Gilbert Burns, vi el programa esta noche. Simplemente no estoy entusiasmado con el juego, Ariel. No sé si no hay multitud. No se que es. Simplemente no hay zumbido para mí".