Dana White: «Conor McGregor quiere el título BMF»

“Conor también tiene la idea de que si las cosas no salen bien y no consigue la pelea con Khabib, habrá tenido una pelea en las 170 en su bolsillo nuevamente y está considerando una pelea con Jorge Masvidal. Creo que todos saben lo que pienso al respecto. Creo que es una mala idea. Conor se enoja cuando digo que es una mala idea y dice:» ¿Crees que no puedo vencer a Masvidal? «.

«No digo que no puedas vencer a Masvidal. Cualquiera puede vencer a cualquiera en un día determinado, pero ¿por qué? ¿Por qué ir después de esa pelea cuando podrías esperar? Quizás la motivación sea el título «BMF» que Masvidal capturó en una victoria desigual sobre Nate Díaz en UFC 244. Se creó un cinturón de campeonato de $ 50,000 específicamente para esa pelea, pero White ha declarado que no tiene intenciones de hacer que el ganador lo defienda».