Dana White: Conor McGregor no peleará pronto

Dana White se aleja de Conor McGregor por ahora. En una entrevista con Adam Glyn, se le pidió a White una actualización sobre el estado de McGregor, quien no ha peleado desde que se rompió la pierna en una pelea contra Dustin Poirier en UFC 264 en julio de 2021.

Anteriormente, White se había mostrado optimista sobre el regreso de “The Notorious” en 2025, pero ahora el futuro no está claro para la estrella de UFC.

«No va a pelear pronto. No he hablado con él en un minuto, pero sí, no lo sé«.