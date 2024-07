Dana White confirma que UFC no volverá a firmar a Muhammad Mokaev

Muhammad Mokaev pasó a 7-0 en el octágono con su victoria en UFC 304, pero parece que servirá como su última aparición en la organización.

Tras la victoria por decisión sobre Manel Kape el sábado, Mokaev reveló que su contrato con la UFC había finalizado y que esperaba conseguir un nuevo acuerdo. Afirmó que su actuación contra Kape probablemente determinaría su futuro y que los ejecutivos de la UFC le dijeron que «no quieren verme seguir disparando y derribando a alguien».

Después del evento, el CEO de UFC, Dana White, reaccionó a los comentarios de Mokaev y confirmó que al prospecto de 23 años no se le ofrecerá un nuevo contrato para permanecer en la promoción.

“Sí, eso es lo que les decimos a los muchachos. Les decimos a los muchachos cómo pelear. Hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo. Estoy seguro de que uno de los programadores probablemente le dijo algo o lo que sea. Los programadores no son grandes fanáticos de él por muchas razones diferentes. Hay mucha gente que dispara derribos en este negocio, muchos tipos que pelean con ese tipo de estilo. Pero es mucho más que eso.

«Ya no tiene contrato. Creo que la PFL va a conseguir un gran jugador invicto. Le deseo suerte».

Si bien Mokaev puede no ser el peleador más emocionante de la lista, White dice que los problemas del peso mosca en la UFC van mucho más allá de su estilo pesado de agarre en la jaula.

Eso incluye numerosos incidentes en el pasado con Kape después de que los luchadores se pelearan en el UFC Performance Institute y luego tuvieran otro altercado en el hotel anfitrión durante la semana de la pelea en Manchester. El último incidente explotó después de que Mokaev admitiera abiertamente que le dijo a Kape que iban a tomarse una foto juntos y luego golpeó al ex campeón de RIZIN antes de que sus equipos intervinieran para separarlos.

White no entró en detalles, pero dijo que el hecho de que Mokaev no regrese a UFC no se debe únicamente a una sola cosa, sino que una multitud de problemas llevaron a su despido.