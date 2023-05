Dana White comenta aparición de McGregor en BKFC

No es frecuente que la estrella de una promoción entre en la superficie de combate de otra promoción, título en mano, y se enfrente al chico del cartel de otra promoción.

Aunque eso es lo que hizo Conor McGregor con Mike Perry en el BKFC 41 del sábado, el presidente de la UFC, Dana White, dijo que la inusual decisión de su peleador no le molestó.

«Creo que Conor salió a divertirse y se dejó llevar por el momento«, dijo White recientemente a Barstool Sports. «El tipo lo llamó al ring. Ya sabes, lo hizo. También le vi aporreando una botella de Proper (No.) Twelve. Estoy seguro de que eso también tuvo algo que ver.

«Escucha, tío. Al final del día, Conor ha hecho mucho aquí. Ha ganado mucho dinero. El tipo está fuera divirtiéndose y todo está bien. … En absoluto (me molestó). Ni siquiera un poquito».

McGregor, de 34 años, estaba en primera fila para la acción a puño limpio, pero aún no tiene una fecha de pelea fijada para su próximo enfrentamiento contra Michael Chandler. Después de una fractura de pierna en julio de 2021 en una pelea contra Dustin Poirier, McGregor se retiró del grupo de pruebas de la USADA y aún no ha regresado. White no está muy seguro de cuándo se producirá la pelea más esperada de la promoción.

«Obviamente, el espectáculo tiene que salir al aire», dijo White. «Vamos a averiguarlo. Hoy he visto una foto de Conor en la que parecía más delgado, como si estuviera empezando a perder peso. Ya lo veremos. Este tipo está pasando por una tonelada de sh * t con su cuerpo después de romperse la tibia. Créeme, tan pronto como podamos hacerlo, lo haremos«.