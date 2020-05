Dana White ha asumido la responsabilidad, al menos en parte, de que Khabib Nurmagomedov esté fuera de UFC 249.

Khabib Nurmagomedov, el indiscutible campeón de peso ligero de UFC, originalmente se esperaba que defendiera su título contra Tony Ferguson el 18 de abril. Desafortunadamente, Khabib Nurmagomedov finalmente quedó atrapado en su Rusia natal debido a las restricciones de viaje derivadas de la pandemia de coronavirus. El UFC luego llamó a Justin Gaethje a intervenir contra Ferguson en una pelea por el título interino, que se reducirá en un cartel UFC 249 reprogramado para el 9 de mayo.

Cuando Khabib Nurmagomedov fue sacado de la pelea con Ferguson, muchos fanáticos se apresuraron a señalarlo. White, sin embargo, asegura que no fue culpa del campeón.

"Estoy seguro de que lo viste hoy. Hey, tan pronto como termine el Ramadán, estoy listo para rodar. Hubo muchas preguntas sobre Khabib, la gente decía" Oh, quedó atrapado en Rusia o lo que sea; Lo que dijo es absolutamente cierto. Ninguno de nosotros vio venir lo que sucedió y qué tan rápido estaba cambiando rápidamente y el mundo estaba literalmente cambiando día a día. Todos tomamos algunas malas decisiones que lo atraparon en Moscú. No fue solo él, todos lo hicimos. Yo también me responsabilizo por eso".

Sucedió, ¿y sabes lo que sacamos de eso? Tenemos a Gaethje contra Ferguson, lo que será absolutamente ridículo".