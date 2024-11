Mike Tyson y Jake Paul se enfrentaron a duras críticas tras su esperada pelea del viernes por la noche en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El combate, que se emitió en exclusiva en Netflix, estuvo plagado de problemas de transmisión y una actuación decepcionante que decepcionó a muchos aficionados, ya que la pelea se alargó.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, había expresado sus reservas sobre el evento, pero optó por no disuadir a su amigo Tyson de participar. Reflexionando sobre la pelea, White elogió a Tyson por haber evaluado con precisión el enfrentamiento, prediciendo que Paul no lograría noquearle a pesar de la exageración.

«Mike Tyson tenía razón y yo estaba equivocado. Le dije: “Mike, básicamente tienes 60 años”, y me dijo: ‘¿De verdad crees que este puto chico me va a hacer algo? No es bueno. No me va a noquear. No va a hacer esto. Tú lo viste. Tropezó cuando bajaba al ring. Le costó subir las escaleras. Tenía una rodillera, y Jake Paul todavía no podía hacerle nada. Hizo un montón de dinero, y sé que la gente está enojada. Te quedaste en casa un viernes por la noche, pero no pagaste por ello, ¿Sabes lo que quiero decir?».

White subrayó además que la presencia de Tyson garantiza la rentabilidad. Reconoció la inteligente toma de decisiones de Tyson, aunque la pelea no cumpliera las expectativas.

«Jake Paul no podía hacerle nada. Así que él tenía razón y yo estaba equivocado», admitió White. «(Dave) Portnoy salió y dijo que era la mayor estafa de todos los tiempos. Pero si no pensabas que la pelea iba a ser así, no sé qué esperaba la gente. Mike tiene casi 60 años. Es Mike Tyson, pero tiene 60 años, y sabía que Jake Paul no podía hacerle nada. Cuando Mike Tyson aparece, todo el mundo gana dinero… Ustedes saben. Mike Tyson es el lado A++ de esa cosa. Él tenía razón. Jake Paul no podía hacer ni m*erd* a él»

A pesar de la controversia, la pelea demostró la perdurable capacidad de Tyson para cautivar al público y generar importantes ingresos.