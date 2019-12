Cualquiera pensaría que Dana Brooke está buscando recibir atención de los fans en redes sociales, tanto por coquetear públicamente con Batista como por las muchas publicaciones que hace cada día. Y eso no tiene nada de malo, de hecho, muchas veces una Superestrella de WWE no empieza a ser impulsada y después se hace popular para la fanaticada, en ocasiones ocurre al contrario. Por ahora eso no ha pasado con ella, pero ¿por qué captar la atención del Universo WWE va a ser negativo para su carrera?

Por otro lado, para su carrera no, pero para su vida personal parece que sí. La propia Brooke se ha mostrado recientemente en Twitter harta de que los aficionados estén pendientes de lo que está haciendo.

How bout this for 2020 – people need to stay in their own lane! 🙄 I don’t worry about your stuff.. just let me do me! And watch me go! ✨🌟✨ sky’s the limits

— Dana Brooke WWE (@DanaBrookeWWE) December 29, 2019