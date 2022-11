Dana Brooke pidió un deseo por su cumpleaños

Dana Brooke ha sido parte de la familia WWE desde el 2013, pero mayormente ha estado involucrada en historias olvidables desde que empezara su carrera en NXT. Fue Campeona 24/7 por mucho tiempo, pero buena porción de este tiempo fue durante la época de Triple H, en la que casi no se mencionaba dicho título, y la única vez que el nuevo régimen optó por mostrarlo en televisión, fue cuando este vería su despedida luego de que Nikki Cross la destronara y arrojara el título a la basura.

A pesar de que el ser Campeona 24/7 le daba cierta «garantía» de aparecer regularmente en algún segmento televisivo, últimamente Dana Brooke no ha sido vista mucho en pantallas, considerando que el régimen de Triple H optó por «borrar del mapa» dicho título, y a la larga la Superestrella, que este martes cumple 34 años, ha expresado su descontento por no ser utilizada más a menudo en WWE.

La ex Campeona 24/7 recurrió a su cuenta de Twitter para exigirle a la WWE que la dejara luchar, y que lo tome como su deseo de cumpleaños.

Just let me WRESTLE & show I can hang with the best! My bday wish pic.twitter.com/1EWxPXza0s

— Dana Brooke WWE (@DanaBrookeWWE) November 27, 2022