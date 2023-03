Dana Brooke pidió apoyo a sus fanáticos

Dana Brooke ha tenido una larga carrera en la WWE, pero mayormente ha estado involucrada en historias olvidables, tanto en NXT como en el elenco principal, aunque fue 15 veces Campeona 24/7, una buena parte de su último reinado fue durante la época de Triple H, en donde ni siquiera se mencionaba el título, teniendo solo una exposición en televisión, que fue cuando este título vería su despedida luego de que Nikki Cross la destronara y arrojara el título a la basura. Desde entonces, la Superstrella de 34 años ha aparecido casi nada en pantallas, y luchado muy poco durante los eventos no televisados.

Dana Brooke no ha competido en un televisión desde hace más de un mes. Si bien ella se ha mostrado bastante reservada en cuanto a sus temas personales se refiere, podría estar atravesando momentos difíciles en este momento, y eso podría explicar su reciente ausencia.

La ex Campeona 24/7 recientemente recurrió a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje sincero a sus fanáticos, pidiéndoles que incluyan a su familia en sus oraciones. No mencionó mayores detalles, pero confía en que volverá más fortalecida.

Some people just will never understand- they see what they want!!! All I’m asking is to keep my family in your prayers!!! If you only knew….. 🥺🙏🏼 This will make us stronger in the end!!!

— Dana Brooke WWE (@DanaBrookeWWE) March 23, 2023