Dana Brooke ha encontrado en el Campeonato 24/7 una manera distinta de intentar llamar la atención. No demasiado pero sí tiene mayores oportunidades en la televisión de WWE que otras luchadoras que nada tienen que ver con los títulos; Ronda Rousey criticaba no hace mucho la falta de historias para las mujeres en dicha situación. La guerrera de Seven Hills, Ohio, está en su reinado número doce sumando actualmente 31 días. No va a ser recordada por esto pero de otra forma tendría aún menos tiempo para brillar.

► Dana Brooke contesta a Seth Rollins

Para hacerlo todavía más podría entrar en rivalidad con Austin Theory después de que este cobrase su maletín de Money in the Bank contra ella. Obviamente, eso no va a suceder. Pero es lo que Seth Rollins, el Campeón de Estados Unidos, le propuso al joven luchador apuntando que tendrá más posibilidades de vencer a Dana Brooke que a él. Es solo una broma del «Visionario» pero la Campeona 24/7 parece que no se la tomó nada bien pues dio contestación a su compañero con la siguiente publicación en redes sociales:

Talk is CHEAP!! I work my ass off every single day & will not tolerate this shit anymore! I can promise you I am the hardest working WOMAN around, never have I taken off work, always worked through injuries, proved multiple times I can fit any position given & DO IT W/ A SMILE! https://t.co/Sx6vzrliHI — Dana Brooke WWE (@DanaBrookeWWE) October 25, 2022

«¡¡Hablar es barato!! ¡Me rompo el trasero todos los días y no toleraré más esta mi*rda! Puedo prometerles que soy la MUJER más trabajadora que existe, nunca me he ausentado del trabajo, siempre trabajé con lesiones, probé varias veces que puedo encajar en cualquier puesto y ¡HACERLO CON UNA SONRISA!».

Luego la luchadora también dio respuesta a un hater:

Working my ass off everyday- staying ready.. where are u?? Hiding behind a keyboard … walk a mile in my shoes .. you wouldn’t last ten steps! — Dana Brooke WWE (@DanaBrookeWWE) October 25, 2022

«Trabajando mi trasero todos los días, manteniéndome prepara… ¿Tú dónde estás? Escondiéndose detrás de un teclado… camina una milla en mis zapatos… ¡no durarías ni diez pasos!«.

¿Qué os parece la respuesta de Dana Brooke a Seth Rollins? ¿Y lo que está haciendo ella con el Campeonato 24/7?