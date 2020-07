Dan Lambert: "Joanna Jedrzejczyk solo pelea de nuevo si es por el título"

Joanna Jedrzejczyk solo está interesada en peleas por el título y grandes peleas según el propietario del American Top Team, Dan Lambert.

Jedrzejczyk se presentó por última vez en UFC 248 en marzo, donde ella y Weili Zhang tuvieron una gran pelea de todos los tiempos. Los dos tiros intercambiados por 25 minutos. Jedrzejczyk buscaba recuperar su título mientras que la campeona china buscaba su primera defensa del título.

Es fácilmente la Pelea del Año para 2020, y para Dan Lambert, cree que los jueces le dieron más crédito a Zhang por el hematoma en la cabeza de Jedrzejczyk que resultó en la victoria de Zhang.

“Esa es la mejor pelea femenina de todos los tiempos, pero va más allá de eso. Fue solo un período de lucha increíble. Una pelea realmente competitiva y si vuelves a verla y no tuvo esa hinchazón en el quinto round, los jueces le dieron más crédito a la campeona por el daño que Joanna estaba mostrando. Pensé que Joanna Jedrzejczyk ganó ese quinto round, que fue el factor decisivo en la pelea. Fue una gran pelea y todos quieren verla nuevamente. Creo que el UFC se está inclinando hacia darle a Rose la próxima oportunidad para que Joanna se siente y vea qué pasa. No creo que mucho tenga sentido además de pelear por el título ".

Después de la derrota, muchos se preguntaron qué sería lo próximo para la ex campeona. Ahora tiene 0-4 en sus últimas cuatro peleas por el título en peso paja y peso mosca. Ella también insinuó su retiro en Instagram.

Entonces, según Dan Lambert, se sorprendería si Jedrzejczyk peleara nuevamente si no fuera una pelea por el título.

“Me sorprendería si ella pelea otra vez que no sea una oportunidad por el título. No conozco otra pelea que tenga sentido”.