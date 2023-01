Dan Lambert explica su hartazgo de los fans de AEW

“Sentí que me estaba volviendo obsoleto, incluso aunque las reacciones fueron buenas, fue divertido, pero agarré a Tony Khan después de ese programa y le dije: ‘Sí, creo que ha seguido su curso. No quiero retroceder o quedarme más tiempo de lo esperado’ (…)”. Así explicaba a finales de 2022 Dan Lambert su salida de All Elite Wrestling, aclarando que la puerta está abierta por ambas partes para un futuro retorno. Más recientemente, hablando con WrestleBinge, el propietario del American Top Team revela que quedó harto de los fans de la compañía.

► Dan Lambert, harto de los fans de AEW

“Todo lo que hacen es lloriquear, todo lo que hacen es quejarse, todo lo que hacen es gemir. Si quisiera hacer eso todos los miércoles, simplemente me sentaría en casa con mi esposa. Entonces, tomé un pequeño descanso y estoy de vuelta en casa y reajustándome y averiguando qué sigue en el futuro. Realmente no me gustan los fans”.

Hay que entender que, como rudo, liderando a una facción ruda, Lambert tenía que afrontar malas reacciones del público All Elite constantemente. Por otro lado, en la misma entrevista, alaba a AEW por atender a los fanáticos de cada estilo de lucha libre.

“Si te gustan las cosas hardcore, si te gusta algo de la lucha libre, si te gustan las cosas realmente técnicas como FTR, es una de esas cosas en las que la suma de todas las partes es menor que esas partes, algo sobre todo y lo mezclas con los fanáticos en la audiencia”.

¿Qué opináis de las palabras de Dan Lambert?