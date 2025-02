Dan Hooker se está preparando para una guerra sin cuartel cuando se enfrente a Justin Gaethje en un evento co-principal a cinco asaltos en el UFC 313 en Las Vegas.

Independientemente del resultado, «The Hangman» espera que la pelea sea tan agotadora que necesitará atención médica después.

Hooker, que actualmente lleva una racha de tres victorias consecutivas, ve en este combate una gran oportunidad. Una victoria sobre Gaethje podría lanzarle a la lucha por el título del peso ligero, pero también es plenamente consciente de la naturaleza brutal del combate que le espera.

«Creo que es por eso que Dios me puso en esta Tierra – para entrar en peleas a puñetazos», dijo Hooker a ESPN Australia. «Si por fin voy a llegar a esta pelea y cambiar de aires, esto es lo que he estado pidiendo todo el tiempo. Vivir por la espada, morir por la espada es la forma en que hay que enfocar la vida. Voy a salir ahí, y va a ir de una de dos maneras. No importa lo que pase, estoy preparado».

Conocido por su durabilidad y su agresivo estilo de pelea, Hooker acepta la realidad de meterse en el octágono con Gaethje, uno de los peleadores más violentos de la historia de la UFC.

«Sé muy bien, al 100 por ciento, que esta pelea va a terminar – no importa si su mano se levanta, mi brazo se levanta – voy directamente en una camilla, directamente en la parte trasera de una ambulancia, y voy al hospital», dijo Hooker. «Lo he aceptado. He aceptado que así es como va a terminar esta noche. Lo he aceptado. Lo he aceptado. Así que si alguien no está dispuesto a llegar hasta donde yo estoy dispuesto a llegar, va a tener una mala noche».

Aunque Gaethje espera una pelea brutal, Hooker sigue confiando en su capacidad para ganar. La última pelea de Gaethje, el combate por el título BMF contra Max Holloway en UFC 300, terminó en una devastadora derrota por Knockout of the Year. El neozelandés busca replicar ese éxito cuando se enfrenten en el octágono el próximo mes.

«Si me despierto el día de la pelea, no importa lo que esté pasando, si miro hacia abajo y mi brazo izquierdo está pegado a mi cuerpo, tengo confianza, nena», dijo Hooker. «Sé que puedo enviar a Marte a cualquier hombre que camine por la faz del planeta. Así que no me preocupa».

Con ambos peleadores conocidos por sus estilos implacables, el evento coestelar de UFC 313 promete ser una de las peleas más violentas del año.