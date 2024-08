Dan Hooker: «UFC quiere que Charles Oliveira sea mi próximo rival»

Dan Hooker afirma que a UFC le gusta Charles Oliveira para su próximo combate. Luego de su victoria por decisión dividida sobre Mateusz Gamrot en la cartelera principal del UFC 305 del sábado en el RAC Arena en Perth, Australia, Hooker (24-12 MMA, 14-8 UFC) contó cómo se encontró con el ejecutivo de UFC Hunter Campbell.

Hooker dice que le mencionaron el nombre de Oliveira (34-10 MMA, 22-10 UFC).

“Sí, quieren a Charles. Es una buena pelea, pero hay un montón de cosas interesantes que podría hacer. El panorama es bastante loco. También es un deporte muy salvaje. Ya veremos cómo se desarrolla”.

Hooker está abierto a Oliveira, o incluso a Arman Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC), quien es considerado como el próximo retador al título del campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev.

“No me importa nada, amigo. Pelearé con todos ellos, incluso con Arman. Le dije a Hunter y a Sean (Shelby) que me gustaría pelear con Arman porque, al diablo, iremos por el camino más difícil que podamos para conseguir el título. Esos son (Jalin) Turner, Gamrot, Arman, Islam. Simplemente no me importa. Preferiría el camino más difícil que pueda para conseguir el título… Odio a ese idiota. Le dije a Hunter que le voy a destrozar la cara”.

Después de escuchar a Bruce Buffer gritar su nombre como vencedor, Hooker, entusiasmado, incluso mencionó el nombre de Conor McGregor durante su discurso posterior a la pelea. Hooker dijo que simplemente se estaba divirtiendo.

“No lo llamé necesariamente la atención, solo lo dije porque soy un troll absoluto, así que es como el mayor movimiento troll que podrías hacer de todos los tiempos es engañar a (Michael) Chandler. Él espera todo ese tiempo y luego Conor simplemente pelea conmigo de todos modos, eso sería oro. Me sentiría como el troll más grande de todos los tiempos”.