Dan Hooker revela lesión que lo obligó a abandonar UFC 313

Dan Hooker quería pelear en UFC 313, a pesar de tener una mano rota. El martes se conoció que Hooker no podrá pelear contra Justin Gaethje en el evento coestelar de cinco asaltos en UFC 313 el próximo sábado.

El peso ligero número 6 del ranking reveló la información en el canal de YouTube de su hija, señalando que «se rompió la pata». Un poco más tarde, «The Hangman» aclaró exactamente lo que sucedió cuando habló con Sky Sports New Zealand.

“Una de mis patas no está muy bien. Estaba entrenando anoche, como suelo hacer, lanzando algunos ganchos, lanzando algunas bombas a lo lejos, y golpeé a uno de los muchachos en la parte superior de la cúpula con mi nudillo. No le di mucha importancia, pero me mandaron a hacer una tomografía computarizada. Me hicieron una pequeña tomografía computarizada y me dijeron que tengo la mano fracturada”.