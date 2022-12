Dan Hooker no quiere pelear con Paddy Pimblett

Dan Hooker es fanático de Paddy Pimblett . UFC 282 mañana por la noche será el anfitrión de la pelea más grande de Pimblett hasta el momento.

Presentado en el espacio del evento coestelar, Liverpool, el equipo de Inglaterra, tiene la tarea del experimentado veterano de peso ligero Jared Gordon. Una victoria impulsará aún más la popularidad de la superestrella en ascenso y extenderá su racha ganadora actual a seis en general y cuatro dentro del octágono.

Fuera del top 15 oficial de peso ligero de UFC en la actualidad, Pimblett podría estar listo para obtener un nombre clasificado después de una posible victoria de Gordon. Como pilar posicionado en el No. 11 en este momento, Hooker podría ser una opción, pero «The Hangman» no tiene interés en descarrilar el tren de exageraciones de «The Baddy’s».

«Creo que es un gran tipo. Me gusta su personalidad, me gusta todo. Muy agresivo, organiza peleas entretenidas, pero seamos honestos, lo están cuidando, ¿sabes a lo que me refiero? Todavía no tiene enfrentamientos difíciles.

“No me gustaría pelear con él. Me gusta el. No quiero pelear con él y hacerlo parecer tonto. No quiero reventar la burbuja y eso es solo ser honesto. Creo que es un mal movimiento [luchar contra mí]. Mano en mi corazón, creo que haré lo que quiera con ese chico”.

Hooker, de 32 años, regresó a la división de peso ligero para su última pelea en UFC 281 a principios del mes pasado y volvió a la columna de victorias después de duras derrotas ante Arnold Allen en el peso pluma y ahora actual campeón de peso ligero, Islam Makhachev . Al derrotar a Claudio Puelles por nocaut técnico en el segundo asalto con una patada al cuerpo, Hooker les recordó a todos que está lejos de terminar y que no ve ninguna razón para que UFC envíe a Pimblett por el momento.