El neozelandés Dan Hooker ha sido uno de los pilares de la UFC desde que debutó en 2014. Por el octágono han pasado algunos grandes e icónicos peleadores de Oceanía y «El Ahorcado» fue una gran parte de la nueva ola que llevaría a las MMA en la región a nuevas alturas por completo.

Uno de esos momentos, que ahora se considera fundamental en la historia de este deporte, fue cuando a Hooker se le unió un compatriota suyo y compañero de equipo en el City Kickboxing de Auckland. Israel Adesanya llegó a la UFC cuatro años después que su compañero de gimnasio de toda la vida, y ambos han protagonizado momentos increíbles ante el público, tanto en casa como fuera.

Han pasado por muchas cosas juntos y, como alguien que conoce a «The Last Stylebender» mejor que la mayoría, Hooker cree que existe un error común sobre su dinámica. Adesanya ha sido una superestrella desde su primer año en la promoción, en el que acumuló cuatro victorias consecutivas que le auparon a lo más alto de la división de las 185 libras.

Como resultado, hay mucho que se dice o se presume sobre el ex bicampeón de peso mediano que hace su regreso este fin de semana para enfrentar a Nassourdine Imavov en su primer evento principal sin título desde 2019. Hooker habló recientemente en una entrevista con Dom Harvey sobre el carácter de su compañero y por qué la gente los malinterpreta.

Hooker ha demostrado en múltiples ocasiones que es un peleador de matar o morir, y aunque también hemos visto eso de Adesanya en el pasado, «The Hangman» jura que no encontrarás una mejor persona fuera de la jaula.

«Sin una sombra de duda, como vuelve el día en que morimos. No es una de esas amistades en las que tienes que enviarte mensajes todos los días… pasamos por muchas cosas parecidas, obviamente, pero no sé a qué niveles de fama ha llegado él, pero somos personas muy diferentes».

«Lo gracioso es que la gente piensa que él es el malo y yo el bueno y yo pienso, ‘¿qué demonios? Israel es una de las personas más agradables que he conocido en mi vida. De hecho, es un tipo muy agradable y sincero, y yo no… Israel no es malicioso, es un deporte de competición y no tiene malas intenciones cuando pelea».