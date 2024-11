Dan Hooker descarta pelear en UFC Australia

La UFC regresará en febrero al Qudos Bank Arena de Sydney, Australia, y aunque tenemos varios combates confirmados, aún no se sabe ni se rumorea qué encabezará la cartelera en las grandes atracciones de la noche.

Cabe imaginar que el UFC 312 contará con varios nombres clave de Australia y Nueva Zelanda, pero los nombres que encabezan esa lista se van reduciendo.

No parece que el ex campeón del peso medio Robert Whittaker vaya a dar la campanada tras la lesión que sufrió contra Khamzat Chimaev el mes pasado. Aunque Alexander Volkanovski tenía muchas ganas de pelear en casa, si quiere su revancha con Ilia Topuria, probablemente tendrá que aceptar la pelea en los términos del campeón del peso pluma.

Parece probable que podamos ver una gran presencia del peso medio en esta tarjeta, a través del campeón Dricus Du Plessis o de su último oponente, el ex dos veces rey de las 185 libras, Israel Adesanya. Uno de los nombres que se ha descartado definitivamente es el de Dan Hooker, compañero de entrenamiento de Adesanya en el City Kickboxing de Nueva Zelanda.

Tras su victoria sobre Mateusz Gamrot en la última parada del Octágono, Hooker está listo para una gran pelea la próxima vez y ha expresado su interés en enfrentarse a Justin Gaethje por primera vez. En una reciente entrevista con Submission Radio, «The Hangman» dijo que ni siquiera está seguro de cuáles son los planes para el 8 de febrero en este momento.

«Sí, probablemente un poco después de eso. Creo, no estoy seguro, ni siquiera sé quién peleará en febrero».

Hooker continuó diciendo que aunque Gaethje sigue siendo su oponente preferido, no sucederá en Sídney. Explicó que con una nueva adición a su familia llegando justo al mismo tiempo que el Octágono, no es un riesgo que está dispuesto a tomar.

«Sí, parece que por lo general tendemos a conseguir el título de peso medio en las tarjetas de Australia. Había como qué, Yoel y Rockhold, y como siempre parece ser el título de peso medio en juego en Australia, pero sí, va a ser una divertida. No estoy seguro de quién es el cabeza de cartel, pero sí, yo diría que no soy yo, mi amigo. Febrero no es el mejor para mí. Voy a tener un bebé, que nacerá justo después de la primera semana de febrero, así que estaré jugando con fuego y tengo más miedo de mi mujer que de la UFC. Pondremos freno a eso y sí, probablemente después de febrero».