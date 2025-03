Dan Hardy y un rival «legítimo» para Tom Aspinall

A ojos de Dan Hardy, el único rival intrigante para el campeón interino de los pesos pesados de la UFC, Tom Aspinall, se encuentra fuera de la promoción.

Aspinall sigue a la espera de noticias sobre su próximo destino. A pesar de que la división cuenta con dos titulares desde hace 16 meses, sigue sin estar claro si el británico y Jon Jones se enfrentarán en una pelea de unificación.

Tras la exitosa defensa de Jones contra Stipe Miocic el pasado noviembre, Dana White dio su respaldo para que «Bones» se enfrentara a Aspinall a continuación. Las negociaciones para que eso llegue a buen puerto parecen estar en marcha.

Y según Hardy, será mejor que los altos mandos de la UFC hagan a Jones una oferta que no pueda rechazar, no sea que se queden sin enfrentamientos «legítimos» para Aspinall.

Aunque muchos podrían estar en desacuerdo y apuntar a un enfrentamiento de peso pesado con el actual rey de las 205 libras Alex Pereira, «The Outlaw» cree que sólo la estrella de la PFL Francis Ngannou sería una oposición adecuada para el nativo de Manchester.

«Por supuesto, Pereira podría tocarle la barbilla a cualquiera en el planeta y noquearlo. Pero si estás buscando un verdadero y legítimo contendiente de peso pesado para Tom, tal vez soy un disco rayado, pero tiene que ser Ngannou», dijo Hardy durante una reciente aparición en Submission Radio. «No hay nadie más, de verdad.

No veo ninguna otra pelea que realmente me emocione. Puedo señalarlo y decir: ‘Ese es el rey de los pesos pesados’. Y ni siquiera creo que pudiera decir eso si fuera Jones contra Aspinall en este momento, porque no siento que Jones sea – quiero decir, él es potencialmente el número tres en la división de peso pesado en este momento, detrás de Ngannou y Aspinall.

«Tienes que admitir, sin embargo, que alguien más en la posición de Tom Aspinall podría decir, ‘Hey, dame a Pereira. Vamos a pelear ahora’, porque eso traería mucho dinero», continuó Hardy. «Pero él quiere la pelea más dura con Jon Jones, y si Francis Ngannou estuviera cerca, él querría la pelea más dura con Francis Ngannou. Así que es una de esas cosas en las que debemos recompensar a los tipos que merecen ser recompensados.»

El tema de Pereira subiendo otra división ha sido durante mucho tiempo un tema prominente. Y, sin duda, volverá a la superficie si se deshace de Magomed Ankalaev para una cuarta defensa exitosa del título de peso semipesado este fin de semana en el UFC 313.

Ngannou, por su parte, salió victorioso de su debut en la PFL el pasado mes de octubre. Se espera que su próximo regreso sea al cuadrilátero de boxeo.