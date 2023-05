Dan Hardy predice Sterling vs Cejudo de UFC 288

A Dan Hardy no le gustan las posibilidades de Aljamain Sterling contra Henry Cejudo y tampoco una hipotética pelea ante Alexander Volkanovski.



El campeón de peso gallo de la UFC Sterling (22-3 MMA, 14-3 UFC) trazó un plan en el que eventualmente sube al peso pluma para desafiar al campeón Volkanovski, pero Hardy piensa que Volkanovski (25-2 MMA, 12-1 UFC) presentaría demasiados problemas para «The Funkmaster».

«Creo que él (Sterling) lucha contra Volkanovski», dijo Hardy a Submission Radio. «Creo que el movimiento y el poder de Volkanovski serían capaces de apagarlo. Ya sabes, los déficits que Henry Cejudo podría luchar contra Sterling no creo que Volkanovski lucharía con. Estoy seguro de que va a renunciar a la altura, pero ¿qué es?

«Tal vez cinco centímetros de altura, pero no creo que vaya a renunciar a ningún alcance. Creo que lo más probable es que Volkanovski tenga unos centímetros de ventaja, porque tiene los brazos bastante largos, si no recuerdo mal. Pero no lo sé, creo que Volkanovski ha encontrado ese ritmo en su carrera en el que sabe lo que hace. Sabe lo que hace bien».

Pero primero Sterling tiene que superar al ex doble campeón Henry Cejudo (16-2 MMA, 10-2 UFC) en el UFC 288 del sábado en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El cartel principal se emite en pago por evento después de los preliminares en ESPN/ESPN+.

Al hacer su predicción, Hardy dijo que da la ventaja a Cejudo, que regresará después de tres años de ausencia.

«Me inclino por Cejudo«, dijo Hardy. «Soy optimista, y creo que va a volver con una inteligencia de lucha mucho mejor y un enfoque mucho más preciso con su plan de juego. Lo que tiene que hacer para salir victorioso contra Aljamain Sterling, creo que está muy calculado, y eso va a dar sus frutos en una pelea contra alguien que – es simplemente caótico y puede tomar un montón de malas decisiones, poner su cabeza en un montón de malas posiciones contra alguien que tiene buenas rodillas.»