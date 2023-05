Dan Hardy opina sobre Volkanovski vs. Sterling

El ex retador del Campeonato de peso welter de UFC, Dan Hardy, recientemente dio su opinión sobre un hipotético enfrentamiento entre Alexander Volkanovski y Aljamain Sterling.

En UFC 288, ‘Funk Master’ defenderá el oro de las 135 libras contra el regreso de Henry Cejudo. Curiosamente, ambos hombres han expresado su interés en ascender a la división de peso pluma en el futuro.

Si alguno de ellos da el salto de diez libras, tendrán que lidiar con el campeón de peso pluma de UFC, Alexander Volkanovski. ‘The Great’ ha dominado la escena de las 145 libras desde que ganó el oro de Max Holloway en UFC 245. Se espera que ‘Volk’ defienda su título en UFC 290 contra el campeón interino de peso pluma Yair Rodríguez.

Durante una discusión reciente en Submission Radio, Dan Hardy reveló que le cuesta ver a ‘Funk Master’ superando a ‘The Great’ si alguna vez se enfrentan en el octágono.

‘The Outlaw’ opinó que la movilidad y la fuerza de Volkanovski probablemente abrumarían a Sterling en la jaula. Además, no ve que la ventaja de altura de Sterling haga ninguna diferencia.

«Creo que [Sterling] pelea contra Volkanovski. Creo que el movimiento y el poder de Volkanovski podrían cerrarlo. Ya sabes, los déficits con los que Henry Cejudo podría tener problemas contra Sterling no creo que Volkanovski tenga problemas. Sabes, estoy seguro de que va a renunciar a la altura». , pero ¿Qué es? Tal vez tres pulgadas de altura, pero no creo que vaya a renunciar a ningún alcance. Creo que va a haber una- si no, ya sabes, una ventaja de una pulgada para Volkanovski, tiene bastante largo brazos si no recuerdo mal. Pero, no sé, siento que Volkanovski es: ha encontrado ese ritmo en su carrera en el que sabe lo que hace, sabe lo que hace».

rling

Por ahora, Sterling debe permanecer concentrado en Cejudo, quien podría decirse que representará la mayor amenaza hasta el momento para el controvertido reinado de ‘Funk Master’ en la cima.