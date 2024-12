Dan Hardy: Jon Jones en el mejor, pero…

Jon Jones no es sólo el actual campeón de los pesos pesados de la UFC, sino que para muchos está considerado como el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, como Dan Hardy habló en una reciente entrevista con MMA Fighting, eso no significa necesariamente que él es el mejor en su categoría de peso en este momento.

Muchos creen que con la gran cantidad de pesos pesados que ha derrotado en comparación con Jones, el campeón interino Tom Aspinall podría ser el mejor en la categoría de peso, incluso si no tiene la longevidad de alguien como «Bones» todavía. Francis Ngannou dejó la UFC sin perder nunca su título de peso pesado y en su debut en la PFL contra Renan Ferreira, demostró que también tiene que estar en la conversación.

Hardy cree que si hubiera una pelea para decidir cuál es el mejor peso pesado del planeta, Jones ni siquiera entraría en la ecuación.

«Creo que Jon Jones es el mejor libra por libra. Creo que es la mejor representación de las artes marciales mixtas en general que hemos visto nunca. Creo que todavía está evolucionando, lo que es aterrador. Pero, ¿es el mejor peso pesado actual en el planeta? Creo que no.

«Creo que el ganador de Aspinall contra Ngannou sería la respuesta … sin faltar el respeto de ninguna manera a Jon. Actual campeón de peso pesado, pero no el actual mejor peso pesado del planeta. Desde luego que no».

Hardy continuó describiendo a Jones como «el último del escalafón» en lo que respecta a la increíble fisicalidad que Aspinall y Ngannou traen a la mesa como competidores legítimos de tamaño de peso pesado, aunque tendría ventajas en otras áreas.

«La creatividad de Jon Jones y la sabiduría, el IQ de la pelea, que reina suprema. Solo me pregunto si tiene esa capacidad en la división de peso pesado con alguien tan rápido como Tom Aspinall y alguien tan poderoso como Francis Ngannou. Hubo momentos en que Stipe [Miocic] aterrizó [sobre Jones en UFC 309] y creo que si Ngannou aterriza esos golpes, Jon Jones no se vuelve a levantar.

«También creo que la velocidad de Tom Aspinall le permitiría aterrizar golpes contra Jon Jones y Ngannou que ambos no verían venir y no serían capaces de detener. La pregunta es si sería capaz de hacer ese tipo de daño para noquearlos. No se. He visto a Francis recibir grandes golpes. Sé que obviamente fue noqueado por Anthony Joshua, pero al mismo tiempo, estás hablando de un boxeador de élite que es un atleta increíble al mismo tiempo. Quiero decir, es tan difícil elegir a uno».