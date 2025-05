Dan Argueta anuncia su retiro de las MMA tras ser liberado por UFC

Dan Argueta, seis veces veterano de la UFC, ha anunciado su retiro de las MMA. El peso gallo de 31 años anunció la noticia el martes después de confirmar su decisión de poner fin a su carrera tras su liberación de la UFC.

«Con gran pesar, hoy he decidido retirarme. Tras recibir la noticia de que la UFC no me daría la oportunidad de terminar la última pelea de mi contrato, finalmente he decidido pasar página y empezar a escribir mi próximo capítulo». Dicho esto, luchar me salvó la vida. Lo di todo cada vez que subía a un octágono y estoy en paz con eso. Esta oportunidad me enseñó más sobre mí mismo que cualquier otra cosa. Me convirtió en el hombre capaz de alcanzar su mejor versión, me ayudó a encontrar a mi mejor amiga y futura esposa, y me demostró que puedo lograr todo lo que me proponga.

