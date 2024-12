Damon Jackson se retracta del retiro: «No he terminado»

Ahora que el polvo se ha asentado, Damon Jackson ha tomado la decisión de no retirarse de las MMA. Jackson (23-8-1 MMA, 6-6-1 UFC) se quitó los guantes y los dejó en medio del octágono después de su derrota por sumisión en el primer asalto ante Jim Miller en UFC 309 en noviembre. Todo indica que se alejará del deporte, pero después de reflexionar más, Jackson decidió que no era el momento.

“Fue una noche muy emotiva. He tenido muchas cosas sucediendo estos últimos dos o tres años que realmente no he compartido con nadie. Me lo guardé para mí mismo, y simplemente han sucedido muchas cosas. Fue muy frustrante salir allí y estar en ese escenario y salir allí y perder de esa manera, una manera de la que me enorgullezco con mi jiu-jitsu, con mi lucha libre.

“Salir al campo y sufrir una derrota así fue realmente frustrante, sorprendente y chocante. Ni siquiera podía comprender el hecho de que acababa de perder”.

Una vez que la derrota se hizo realidad, Jackson supo que no podía ser su último momento de competencia. Sin embargo, no se apresurará a intentar enderezar el barco y prepararse para otra decepción.

Jackson, de 36 años, tiene la intención de tomarse un descanso potencialmente de medio año hasta 2025, y durante ese tiempo planea centrarse en algunos proyectos personales, incluida la expansión de sus gimnasios y el lanzamiento de sus propias máquinas de fitness que eventualmente espera que estén disponibles para el público.

Más que nada, Jackson quiere asegurarse de que sus cuatro hijas tengan una buena vida. Reveló que el divorcio de su esposa en 2023 ha sido un desafío que superar y que garantizar que sus hijas estén bien cuidadas durante las consecuencias de ese proceso es importante para Jackson.

Dijo que hasta ahora ha sido un padre muy presente para sus hijas y que quiere que eso continúe. Puede que luchar no sea lo más importante para Jackson en este momento, pero tampoco está dispuesto a dejarlo en el pasado.

“No he terminado, hombre, realmente no. He estado en el gimnasio haciendo dos y tres entrenamientos al día como siempre. Todavía estoy en el 100 por ciento, es solo que mentalmente me desconecté esa noche y fue una sobrecarga, realmente. Pero no he terminado. Solo necesito descubrir el camino hacia lo que quiero hacer a continuación. Pero no he terminado de pelear, seguro”.

Jackson dijo que habló con el organizador de peleas de la UFC, Sean Shelby, sobre su situación actual y que los miembros de la gerencia de la promoción apoyan su mentalidad. Todavía le quedan tres peleas en su contrato actual con la UFC y es su forma de pensar la que se respetará si las quiere.

Sin embargo, aparentemente no sucederá en el futuro inmediato. Jackson dijo que retiró su nombre del grupo de pruebas antidopaje de la UFC y que para volver a ingresar tendrá que cumplir con seis meses de pruebas sin resultados antes de poder volver a pisar el octágono.

Jackson no proporcionó un motivo por el cual salió del grupo de pruebas, pero dejó en claro que no ve un futuro de lucha en ningún otro lugar fuera de UFC.

“No voy a pelear para nadie más que la UFC. No voy a poner a prueba el contrato. No me importan una mierda los contratos de los demás. No me importa nadie más. Si vuelvo a pelear, será con la UFC. Le dije a Sean: ‘Escucha, me voy a tomar un tiempo libre. Probablemente ni siquiera pelee hasta este verano’”.