Damian Priest y R-Truth retienen el Campeonato de Parejas WWE en medio del caos

En una defensa titular que tuvo de todo, incluyendo una aparición sorpresa, una maldición y un final contundente, Damian Priest y R-Truth lograron retener el Campeonato de Parejas WWE ante The Miz y Kit Wilson.

► Momentos clave

Los retadores comenzaron con todo, lanzándose sobre R-Truth y manteniéndolo bajo control durante varios minutos. Wilson y Miz alternaron relevos para castigar al veterano, hasta que Damian Priest ingresó al ring y descargó una fuerte ofensiva sobre ambos, cambiando el rumbo del combate. Con Wilson fuera de combate, Truth ingresó nuevamente para continuar con la ofensiva sobre Miz, logrando derribarlo.

Fue entonces cuando ocurrió la primera sorpresa de la noche. Danhausen apareció en el ringside y se colocó en la esquina de Miz, pidiendo el relevo. Sin embargo, quien le dio el relevo fue el propio R-Truth, para deleite del público. Miz se molestó visiblemente y Danhausen respondió lanzándole una maldición al réferi. Miz intentó aplicar su Skull Crushing Finale sobre Truth, pero las luces del recinto se apagaron por un momento. Cuando volvieron, Danhausen había escapado.

Truth logró reponerse y aplicó el Attitude Adjustment para Kit Wilson, dejándolo fuera de combate. Miz aprovechó el descuido y conectó su Skull Crushing Finale a Truth. Sin embargo, cuando el réferi intentó hacer la cuenta, sintió un dolor en el hombro (por la maldición de Danhausen) y no pudo contar hasta tres. Miz, furioso, reclamó sin éxito.

En ese momento, Damian Priest ingresó al ring como un vendaval. Sin dar tiempo a que Miz reaccionara, le aplicó su devastador South of Heaven. El impacto fue fulminante. Priest cubrió a Miz mientras el réferi, ya recuperado, contó la cuenta de tres que selló la retención de los títulos.

► ¿Y ahora qué?

El final fue entretenido y cumplió con su cometido, aunque el combate en sí no fue nada del otro mundo. La dupla de Priest y Truth sigue consolidando su reinado, mientras que Miz y Wilson se quedan con las ganas gracias a la intervención fantasmal de Danhausen.