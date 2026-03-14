SmackDown: Damian Priest y R-Truth revalidan su victoria ante Los Garza

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WWE SmackDown 13 de marzo 2026.

La controversia generada la semana pasada encontró su resolución esta noche, cuando Damian Priest y R-Truth volvieron a derrotar a Los Garza (Ángel y Berto) , esta vez en un combate directo que dejó claro que su triunfo en el Tag Team Turmoil no fue casualidad.

► Momentos clave

Los mexicanos salieron con todo desde el primer segundo, reclamando que Priest y Truth se habían aprovechado de su trabajo en la caótica lucha multiequipo. Sacaron del ring a R-Truth y concentraron su ataque en Priest, mostrando una coordinación impresionante. Sin embargo, Priest resistió y respondió.

Cuando R-Truth entró al ring, sorprendió a todos con un giro aéreo y una patada a Ángel que arrancó el asombro del propio Priest. Pero Los Garza contraatacaron: Ángel conectó patadas voladoras y pisotones a un ahora completamente calvo R-Truth, mientras Humberto estampaba un rodillazo en su rostro que estuvo a punto de darles la victoria.

La lucha subió de intensidad cuando R-Truth, mostrando su veteranía, mandó a volar a Ángel con una corbata y cayó sobre Humberto en el esquinero. Los Garza respondieron con un doble moonsault fuera del ring que encendió al público.

Tras la pausa comercial, Damian Priest tomó el control, dominando a ambos hermanos con patadas y codazos en la esquina. Una plancha cruzada sobre Humberto y su icónico rugido demostraron su poder. Un momento de confusión entre los mexicanos permitió a Humberto conectar un Coffin Drop y a Ángel un moonsault que rozaron la victoria.

Pero la experiencia y la química del equipo ganador prevalecieron. Priest recibió a Humberto con patadas en pleno rostro cuando intentaba un ataque aéreo. Luego, Priest y R-Truth ejecutaron un castigo al unísono que selló el destino de la lucha.

El final llegó con una demostración de poder: R-Truth aplicó un Ajuste de Actitud a Berto, mientras Damian Priest aplicaba su South of Heaven a Ángel Garza. La doble ejecución dejó sin respiro a los mexicanos, asegurando la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Priest y R-Truth revalidaron su victoria y de paso demostraron que tienen la calidad y la coordinación para imponerse a cualquier rival. Los Garza, por su parte, se quedan con el sabor amargo de la derrota, pero habiendo demostrado que son una de las parejas más espectaculares de la división.

 

LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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