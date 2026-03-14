SmackDown: Damian Priest y R-Truth revalidan su victoria ante Los Garza

La controversia generada la semana pasada encontró su resolución esta noche, cuando Damian Priest y R-Truth volvieron a derrotar a Los Garza (Ángel y Berto) , esta vez en un combate directo que dejó claro que su triunfo en el Tag Team Turmoil no fue casualidad.

► Momentos clave

Los mexicanos salieron con todo desde el primer segundo, reclamando que Priest y Truth se habían aprovechado de su trabajo en la caótica lucha multiequipo. Sacaron del ring a R-Truth y concentraron su ataque en Priest, mostrando una coordinación impresionante. Sin embargo, Priest resistió y respondió.

Cuando R-Truth entró al ring, sorprendió a todos con un giro aéreo y una patada a Ángel que arrancó el asombro del propio Priest. Pero Los Garza contraatacaron: Ángel conectó patadas voladoras y pisotones a un ahora completamente calvo R-Truth, mientras Humberto estampaba un rodillazo en su rostro que estuvo a punto de darles la victoria.

La lucha subió de intensidad cuando R-Truth, mostrando su veteranía, mandó a volar a Ángel con una corbata y cayó sobre Humberto en el esquinero. Los Garza respondieron con un doble moonsault fuera del ring que encendió al público.

Tras la pausa comercial, Damian Priest tomó el control, dominando a ambos hermanos con patadas y codazos en la esquina. Una plancha cruzada sobre Humberto y su icónico rugido demostraron su poder. Un momento de confusión entre los mexicanos permitió a Humberto conectar un Coffin Drop y a Ángel un moonsault que rozaron la victoria.

Pero la experiencia y la química del equipo ganador prevalecieron. Priest recibió a Humberto con patadas en pleno rostro cuando intentaba un ataque aéreo. Luego, Priest y R-Truth ejecutaron un castigo al unísono que selló el destino de la lucha.

El final llegó con una demostración de poder: R-Truth aplicó un Ajuste de Actitud a Berto, mientras Damian Priest aplicaba su South of Heaven a Ángel Garza. La doble ejecución dejó sin respiro a los mexicanos, asegurando la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Priest y R-Truth revalidaron su victoria y de paso demostraron que tienen la calidad y la coordinación para imponerse a cualquier rival. Los Garza, por su parte, se quedan con el sabor amargo de la derrota, pero habiendo demostrado que son una de las parejas más espectaculares de la división.