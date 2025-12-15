Damian Priest: «Quiero volver a ser una rockstar»

«El Arquero Infame» Damian Priest habla de su relación con Rhea Ripley, el último año que ha vivido en la WWE, Dominik Mysterio, los New York Yankees y más.

► En palabras de Damian Priest

Lesiones y estado físico

«Desde que llegué a WWE no he pedido ni un solo día libre. Literalmente cero.»

«Me he roto el hombro un par de veces en el último año y medio. Las rodillas están tocadas. La espalda… uf… Necesito que me hagan muchas cosas, pero elijo no hacerlo. Si no es obligatorio, no lo hago. Prefiero rehabilitación y seguir en el juego.»

«Este año la empresa me ha obligado a bajar el ritmo porque quieren que dure aquí muchos años. Es muy difícil cuando lo único que quieres es salir ahí fuera y luchar, porque amo lo que hago.»

Viajes y ritmo de trabajo

«Seguimos viajando todas las semanas. Simplemente ya no estoy luchando cinco días seguidos como antes. Sigo saliendo en televisión con regularidad, solo que no en el ring tanto como me gustaría.»

Amor por WWE y la lucha libre

«Sigo teniendo el trabajo, sigo con mi gente, sigo en la empresa. Amo lo que hago, así que todo está bien. Me encanta actuar, me encanta ponerme físico. Eso es lo que más me cuesta dejar de hacer.»

Dominik Mysterio

«Cuando lo conocí, no diría que estaba perdido, pero no tenía una dirección clara. Pasar tiempo juntos fuera de las arenas nos hizo convertirnos en familia. No es el mismo chico. Ese tipo es una megaestrella ahora. Es increíble verlo.»

Rhea Ripley

«Rhea Ripley es la más cool. Nadie es más cool que ella. Verla hacer su entrada desde el ring es una locura. La pantalla, el pisotón, la explosión, el público… es increíble.»

Drew McIntyre y rivalidades

«Él me ganó en WrestleMania, pero el año anterior yo le gané el título mundial. Es un toma y daca. Mi movimiento es el South of Heaven Chokeslam. Lo levanto lo más alto que puedo y lo mando directo al sur del cielo.»

Combate soñado

«La respuesta fácil siempre va a ser Undertaker. Él fue la razón por la que me enamoré de la lucha libre. Solo estar en el ring viendo su entrada ya sería increíble.»

Bad Bunny y Puerto Rico

«Estaba muy nervioso, no por luchar, sino por pensar: “¿Y si esto no sale bien? ¿Qué pasa con mi carrera?”»

«La empresa no estaba segura de hacer el evento en Puerto Rico ni de que fuera un combate individual. Bad Bunny insistió en que tenía que ser uno contra uno, en la isla. Yo volaba a Los Ángeles todas las semanas para entrenarlo y preparar el combate.»

«Esto fue más importante que ganar cualquier campeonato. Tener un impacto real en la comunidad y en la cultura fue algo personal para mí. Cuando terminó el combate pensé: “Podría retirarme ahora mismo y estaría bien con eso”. Nadie le regaló nada. Él se partió el culo entrenando para que saliera bien.»

Futuro

«Ya estoy prácticamente recuperado. Quiero volver a donde estaba: al evento estelar, a divertirme, a ser el rockstar que era. Es hora de volver a toda máquina.»