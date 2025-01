Damian Priest «Vengo a WWE SmackDown a por todos»

Durante el episodio del 24 de enero de 2025, Damian Priest fue movido de Raw a SmackDown por primera vez en su carrera en la WWE. Desde que fuera ascendido al elenco principal tras su exitoso paso por NXT siempre había permanecido en la marca roja, donde no solo cumplió con las expectativas sino que se convirtió en una de sus principales estrellas, alcanzando, entre otros logros, el Campeonato Mundial de Peso Completo, así como también formar la facción The Judgment Day.

En su primera noche, además de confirmarse su cambio, «The Archer of Infamy» venció a Carmelo Hayes en un mano a mano y posteriormente tuvo un encuentro amistoso con Cody Rhodes, el Campeón WWE. Nada mal para empezar. Y una vez terminado el programa, Priest se tomó unos momentos para compartir sus sensaciones en una breve entrevista tras bastidores para las redes sociales:

“Ha sido algo grande, hombre. Cuatro años en WWE, todos en Monday Night Raw. Siento que este es el momento adecuado para cambiar. Logré todo lo que quería lograr en Monday Night Raw. Campeón Mundial, Campeón de los Estados Unidos, campeón en parejas múltiples veces. Ahora es tiempo de algo nuevo, un nuevo desafío, nuevos rivales. Estoy aquí en SmackDown, listo para enfrentarlos a todos”.

Y no solo Damian se pronunció sobre su movimiento a la marca azul sino también su gran amiga Rhea Ripley, la actual Campeona Mundial:

«De ser desconocidos a convertirte en mi mejor amigo.

Siempre estando en las mismas marcas desde el primer día.

Inseparables como compañeros de viaje y de gimnasio.

Siempre has sido uno de mis mayores apoyos.

No quiero dejarte ir…

Pero no puedo esperar para ver las palizas que vas a repartir.

¡Te amo, mi Terror Twin!«.

From being strangers, to you becoming my best friend.

Always being on the same brands from day one.

Being inseparable travel and gym buddies.

You have always been one my my biggest supporters ❤️

I don’t want to let you go…

But I cannot wait to see the punishing you get up to.… https://t.co/AgyNyxKMSq

— RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) January 25, 2025