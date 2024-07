Damian Priest: «Vencer a Gunther en SummerSlam…»

SummerSlam 2024 tendrá a el integrante del Judgment Day Damian Priest defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE ante «King of the Ring» Guntheren un combate que para los dos va más allá de vencer al otro o de título. Para «The Archer of Infamy» una victoria supondría su consolidación, la confirmación de que su reinado no era de transición hasta que el oriundo de Austria lo ganase para asentarse en el nivel más alto.

► La consolidación de Damian Priest

«Es difícil argumentar contra ese reinado que tuvo (como Campeón Intercontinental, el más longevo de todos los tiempos) y la gente a la que venció y cómo los venció. Así que para mí, independientemente de todo lo que él diga, una victoria sobre él simplemente solidifica de lo que estamos hablando y mi posición en la compañía.

«Si puedo subirme al ring con estos superestrellas increíbles, para mí, eso me hace sentir como, ‘OK, pertenezco aquí’. Puedo hacer esto. Puedo estar aquí y competir con estos chicos y trabajar a este nivel. Es algo especial.

«Además, tener esa misma vibra de vuelta, donde ellos me miran y saben que pertenezco. Lo dicen y lo dicen en serio. Eso para mí es una de las cosas más importantes en nuestro negocio, cuando obtienes el respeto de tus compañeros y de los compañeros más importantes«, le dice el campeón a Joseph Staszewski del New York Post.

Ambos luchadores han compartido el cuadrilátero en seis ocasiones hasta ahora pero nunca en un mano a mano.

¿Damian Priest vencerá a Gunther en SummerSlam?

