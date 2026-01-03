Damian Priest sobrevive a Aleister Black y se impone en lucha de Ambulancia

El Combate de Ambulancias entre Damian Priest y Aleister Black, fue una auténtica guerra, la cual no tuvo contemplaciones y contó con la presencia de Zelina Vega y Rhea Ripley.

Ambos intercambiaron golpes, patadas y castigos con objetos contundentes. Priest respondió con fuerza bruta, usando una camilla, mesas y el entorno para frenar la ofensiva precisa y despiadada de Black, quien no dudó en recurrir a sillas y tablas para dañar a su rival. La violencia escaló conforme la lucha se desplazó constantemente entre el ring, la rampa y la ambulancia.

El combate alcanzó su punto más caótico cuando Rhea Ripley apareció para neutralizar a Zelina Vega, eliminando la interferencia externa. A partir de ahí, Priest y Black se enfrascaron en una secuencia final llena de riesgos extremos, incluyendo golpes contra la ambulancia, mesas destrozadas y castigos desde las alturas.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Damian Priest lanzó a Chokeslam a Aleister Black contra el parabrisas de la ambulancia y, tras atravesarlo con una mesa, logró introducirlo definitivamente en el vehículo para cerrar las puertas y llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Damian Priest consolida su dominio en una rivalidad marcada por la violencia. Sin embargo, Aleister Black queda en mala posición y tendrá que buscar como recomponer el camino.