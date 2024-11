Damian Priest: «The Judgment Day, misión cumplida»

«The Archer of Infamy» Damian Priest repasa su relación de amor y odio con The Judgment Day.

Él fue el primer luchador reclutado para la facción cuando únicamente contaba con un miembro, el fundador, Edge. Juntos añadieron a Rhea Ripley. Y los tres a Finn Bálor, aunque al mismo tiempo los tres se encargaron de sacar al miembro del Salón de la Fama. Y luego llegaron Dominik Mysterio, JD McDonagh y Carlito. También Liv Morgan y Raquel Rodríguez, pero cuando ellas entraron Damian y Rhea fueron expulsados.

Embed from Getty Images

Hoy, Priest ha terminado, o pausado, su historia con el grupo, y se encamina a luchar por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Embed from Getty Images

► The Judgment Day, misión cumplida

“Cuando Edge y yo hablamos originalmente sobre Judgment Day, la idea era esta: quiero usar a ti y a algunos otros para darles el lugar y la plataforma que merecen. Él vio nuestro talento, nuestra hambre, nuestra ética de trabajo, y por alguna razón, las cosas no estaban funcionando o no estaban dando resultado. Fue como ‘Oye, ¿qué te parece si hacemos esto?’ Yo era fan de Edge, así que tener a alguien a quien admiraba como mentor fue increíble. Él me preguntó ‘¿Qué piensas?’ y yo respondí ‘Claro que sí.’

“El peor de los casos era simplemente divertirme con alguien de quien soy fan y con quien me hice amigo. Somos amigos hasta el día de hoy. No puedo agradecerle lo suficiente por tomarme bajo su ala y hacer que entendiera mejor cómo ser una estrella más grande. Luego tuvimos la conversación de ‘¿Qué piensas de traer a Rhea?’ y eso fue obvio para mí. Ella es mi amiga. Rhea y yo sabíamos el porqué, porque obviamente hablé con ella antes de unirnos a Judgment Day, y fue como ‘Bueno, esta es la razón. Creo que esto puede ayudarnos a llegar al lugar al que creemos que pertenecemos.’ Y aquí estamos, como dos de las caras principales en WWE en este momento.

“Ha sido una locura, pero este era el objetivo que queríamos lograr. Así que siento que Judgment Day fue un éxito. Para mí, Judgment Day ha terminado. Pueden llamarse Judgment Day todo lo que quieran, pero eso no es Judgment Day; es un grupo de chicos jugando.”

Embed from Getty Images