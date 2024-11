Damian Priest sigue recibiendo consejos del Undertaker

Damian Priest es uno de los más veteranos en el elenco actual de la WWE, aunque en la compañía solo lleva seis años. En todo caso, ha logrado una progresión importante en su etapa actual, primero como miembro de NXT, y ahora en el elenco de RAW, habiendo ya conseguido el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 40 este año.

► Damian Priest agradece los consejos de The Undertaker

Aunque puede ser un veterano, Damian Priest se enorgullece de seguir aprendiendo, especialmente cuando los conocimientos son impartidos por miembros del Salón de la Fama WWE como The Undertaker. De hecho, durante una aparición reciente en «Casual Conversations with The Classic», Priest habló sobre la guía que recibió por parte del «Deadman», a quien anteriormente citó como uno de sus favoritos de la infancia.

«Creo que lo principal que más me gusta de cada consejo que me da es que es sincero conmigo, incluso si es algo que no necesariamente quieres escuchar. No va a endulzar nada, y lo aprecio porque esa es la única forma en que realmente voy a mejorar o simplemente lograr algo más. No necesito palmaditas en la espalda. No necesito ‘Buen trabajo’. Necesito que me digan: ‘Está bien, pero si lo hubieras hecho de esta manera’ o ‘Piénsalo así’ o ‘Ten cuidado con esto'».

«El consejo es básicamente ser uno mismo; subir el volumen… ‘Cuando estés ahí fuera, ¿dónde está este tipo?’ Simplemente simplificar las cosas sobre quién soy y cómo presentarme y qué no hacer. No tienes que rogarle a la multitud que te acepte, simplemente sé tú mismo».