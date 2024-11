Damian Priest: «Si WWE nos deja, Rhea Ripley yo…»

Mientras Damian Priest se posiciona como retador al Campeonato Mundial de Peso Completo y Rhea Ripley se toma un descanso tras sufrir una lesión, parece que la aventura de los Terror Twins estará en pausa en WWE. No obstante, «The Archer of Infamy» se imagina a ambos ganando el Campeonato Mundial en Parejas que ostentan Finn Bálor y JD McDonagh.

► Terror Twins, ¿campeones en parejas?

“Si nos dejan hacerlo, es muy posible. Si permiten que Rhea sea mi compañera para los Títulos de Parejas, eso es 100% posible. Puedo vernos venciendo a cualquiera. No hay nadie en WWE en este momento con quien sienta que no puedo estar al mismo nivel, y sé que ella piensa lo mismo. Así que, si nos ponen juntos en un equipo… ya viste cómo aplastamos a [Dominik Mysterio y Liv Morgan]. Fue pan comido. Nos pones contra los Campeones en Parejas; no digo que sea pan comido, pero lograremos ganar. Así que eso depende de [Adam Pearce] y de toda la gente de la oficina en la empresa para decidir. No es nuestra decisión. Nosotros no hacemos las luchas. Solo salimos a pelear y derrotar a todos en ellas.”

“Oh, eso sería un cambio total, sin duda, si nos permitieran hacerlo. Por supuesto, para Rhea y para mí, ganar títulos juntos sería muy significativo. Lo hemos hablado, y al menos deberían traer de vuelta el Mixed Match Challenge y crear un título para eso, así podríamos… que nos entreguen los títulos, porque nadie nos va a ganar.”

No se espera que WWE lleve a cabo esta idea pues no están dispuesto al tipo de combates intergénero que serían necesarios para que eso fuera posible. Así que veremos qué sigue para las dos Superestrellas a continuación cada uno por su camino. Campeones de equipos no pero quizá ambos vuelvan a ser campeones del mundo próximamente.

