Una vez, Triple H quiso corregir a Damian Priest después de un segmento en WWE sin esperar que luego tendría que darle la razón. Para entender qué pasó tenemos que acordarnos de cuando «El Arquero Infame» pertenecía a The Judgment Day y R-Truth creía hacerlo durante 2024, causando risas en cada aparición con la facción en Monday Night RAW.

Cada vez que aparecía en pantalla, «La Verdad» hacía las delicias de los fanáticos mientras sacaba del personaje a sus compañeros. Con el propio Damian lo hizo en varias ocasiones y en una de ellas «El Juego» le resaltó la cara que ponía cuando intentaba no reírse. Atendamos a cómo Priest lo recuerda en una reciente entrevista con Sam Roberts:

“Estaba a punto de decir que no me fue bien. Recuerdo que Hunter me dijo: ‘Tienes una cara de póker terrible’. Yo le respondí: ‘Entonces deja de ponerme en la tele con este tipo’. Pensaba, es el único con quien me ponen, nadie más ha hecho eso».