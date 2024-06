Damian Priest se impone a Rey Mysterio y humilla a Drew McIntyre

La rivalidad de LWO con The Judgement Day sigue su curso, y Rey Mysterio, intentando cortar la cabeza del grupo, se enfrentó a Damian Priest.

Sin duda, este combate era importante, pues el campeón mundial de peso completo estaba obligado a ganar para mantener su reinado intacto, mientas que Mysterio qería llevar un triunfo a su agrupación.

Aunque en un principio Damian tomó el control del encuentro con fuertes golpes, Rey respondió con movimientos ágiles; sin embargo, eso no duró mucho.

El Campeón se mostró superior casi todo el encuentro, pese a los destellos de Rey, quien no se rendía a pesar de estar en inferioridad de fuerza y tamaño. Incluso pudo realizar un 619 y una plancha, pero no fueron suficientes para acabar con Priest.

Carlito apareció en ringside, pero Dragon Lee llegó para detenerlo. Sin embargo, Finn Bálor y JD McDonagh pusieron las cosas a su favor. Rey se lanzó contra los integrantes de Judgement Day, pero Damian Priest lo recibió de nuevo en el ring para derribarlo y llevarse el combate.

Mientras Damian Priest celebraba, Drew McIntyre apareció para atacar al Campeón. Aunque Bálor, Carlito y McDonagh intentaron defender a su compañero, no pudieron impedir que el retador siguiera su ataque. Finalmente, Priest reaccionó lanzando a su rival sobre la mesa de comentaristas.

