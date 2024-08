Damian Priest venció a Drew McIntyre y se convirtió en el Campeón Mundial Peso Completo en WretleMania 40, logrando el momento cumbre de su carrera y manteniendo el título durante 118 días antes de que lo perdiera en SummerSlam contra Gunther, no sin antes dejarnos un buen reinado que le dio un verdadero impulso a su carrera.

► Damian Priest estaba concentrado y enfocado previo a lograr el Campeonato Mundial

Durante una entrevista reciente en The Takedown, Damian Priest recordó la naturaleza caótica de su victoria titular en WrestleMania 40, cuando canjeó su maletín de Money in the Bank. Como suele suceder en la lucha libre profesional, los planes pueden cambiar hasta el último minuto, algo que fue un tema común a lo largo de su preparación para WrestleMania 40. Priest recordó haber estado concentrado en el combate por el campeonato mundial entre el entonces campeón Seth Rollins y el ex campeón Drew McIntyre, con la esperanza de que sus planes se mantuvieran intactos.

«Todo ese día en WrestleMania 40, fue una locura. Muchas cosas ya habían cambiado. Cuanto más nos acercábamos, muchas personas muy, muy inteligentes se me acercaron y me dijeron: ‘Las cosas pueden cambiar’. Así que nunca se sabe. Sabía que las cosas podían cambiar, incluso hasta el último minuto«.

«Estuve sentado en la Posición Gorilla durante todo el combate, concentrado como un láser en el combate. Tenía que hacerlo, de lo contrario me habría vuelto loco. Luego, cuando sonó la campana, fue cuando se volvió real. Como dije, fue una locura«.

Priest recientemente perdió el cinturón Gunther en SummerSlam tras la interferencia de su ex compañero de Judgement Day, Finn Balor, y ahora está aislado del grupo junto a Rhea Ripley, quien también sufriera una traición en la misma noche, cortesía de Dominik Mysterio.