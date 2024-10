Damian Priest: «Quiero vivir para siempre»

Si Damian Priest terminara su carrera hoy, ¿sería recordado como una gran Superestrella de WWE? Veamos algunos de sus momentos más destacados:

Debut en NXT (2018)

Rivalidad con Johnny Gargano (2020)

Campeón de Norteamérica de NXT (2020)

Ascendo al elenco principal de WWE (2021)

Equipo con Bad Bunny (2021) y rivalidad entre ambos (2023)

Campeón de Estados Unidos (2021-2022)

Campeón en Parejas de WWE (cuatro veces de 2023 a 2024)

Campeón Mundial de Peso Completo (2023)

The Judgment Day (2022-2024)

► El objetivo de Damian Priest

Podríamos apuntar que si bien todos estos logros son notables, «The Archer of Infamy» todavía tiene más por hacer para realmente ser considerado un luchador grandioso. Aún así, el haber sido campeón del mundo es algo que es tremendamente especial para él, como señala en una reciente entrevista con Q102 Philly.

«Me parece increíble. Es una de esas cosas de ‘aún no puedo creer que sea real’. No puedo creer que eso realmente haya sucedido. Todavía me parece extraño la idea de que fui Campeón Mundial, que estoy en los libros de historia. No puedes quitarme eso. Es una de esas cosas en las que simplemente no puedo creer que esto haya pasado. Estoy eternamente agradecido. La idea de que alguien dentro de unos años… es otra de esas, ‘lo hice, lo logré’ momentos. Porque desde que empecé en WWE, mi objetivo siempre fue ‘vivir para siempre’ porque quería que mi nombre perdurara para siempre. Creo que estoy bien [ríe].»

¿Cuál será el siguiente éxito importante de Damian Priest? Tendremos que esperar para verlo. Parece que finalmente estará dejando atrás su rivalidad con el Judgment Day, lo cual será bueno no solo para él sino para sus ex amigos. Así podrán contar otras historias después de tanto tiempo inmersos en esta, la cual sin duda ha sido bastante potente.