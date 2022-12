Damian Priest quiere trabajar como actor de doblaje

No es secreto que algunos luchadores, además de lo que hacen sobre el ring, suelen tener oportunidades importantes dentro de la farándula, trabajando como actores o haciendo colaboraciones especiales.

Damian Priest tiene una voz muy distintiva, pues llama la atención por sus tonos graves y potencia, por tal motivo, el luchador puertorriqueño, admitió que le gustaría ser actor de doblaje.

«Nunca he hecho nada (doblaje), pero lo he pensado. Mucha gente lo menciona como, ‘oh hombre, tienes una gran voz, deberías hacer doblajes’. Estoy como, ‘sí, dame el número de alguien’. Todo el mundo tiene la idea, no sé cómo hacerlo. He estado un poco ocupado, pero es algo que definitivamente me interesa. Sería genial, un nuevo desafío, una nueva experiencia», comentó esto en entrevistacon The Archive of B-So.