Aunque ya es sabida la historia de que Damian Priest tuvo que convertirse en una persona sin hogar cuando decidió seguir su sueño de ser luchador profesional, y que le fue bastante difícil, llegando a entrar en una gran depresión y a tener gran sobrepeso, de nuevo, el tema está en la palestra nuevamente.

Todo porque recientemente, el talentoso luchador puertorriqueño, habló acerca de este en entrevista con WFAN con Sal Licata. Estas fueron las palabras del ex Campeón Mundial de Peso Completo en WWE:

► Cuando Damian Priest decidió apostarlo todo por su sueño de ser luchador profesional

«Solía administrar un club en Atlantic City y me tendieron una trampa. O sea, no tenía nada. No tenía ahorros, no tenía nada a mi nombre. Pero por el trabajo, tenía un apartamento gratis en el malecón de Atlantic City. Tenía un vehículo de la empresa, así que tenía carro, ¿sabes? Y tenía trabajo.»

«Y querían darme más responsabilidades. Y querían que dejara de hacer eso. Y esto lo dijo textualmente el dueño en ese momento: ‘Quiero que dejes de hacer esa cosa de la lucha libre que haces a veces los fines de semana.’»

«Por alguna razón, ese día me lo tomé diferente. Y le dije: ‘Eh… aquí tienes mi renuncia con dos semanas de anticipación’. En ese momento, me sentía tan miserable conmigo mismo que trataba horrible a los demás. Ahora lo miro en retrospectiva y pienso en cómo trataba a la gente, en cómo les hablaba.

«Uf, si hablamos de arrepentimientos… ese es el más grande que tengo: haber sido una mala persona con otros sin ningún motivo. Tuve que empezar a ser honesto. Y en el momento en que lo hice, te das cuenta de cuántas veces no quieres dar esa respuesta. Así que realmente te esfuerzas».