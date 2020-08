Damian Priest es el nuevo Campeón Norteamericano NXT

En la noche de hoy, el estadounidense de ascendencia puertorriqueña Luis Martínez, mejor conocido como Damian Priest, logró, a sus 38 años de edad, ganar su primer campeonato dentro de NXT y WWE.

Lo hizo en la tercera lucha del evento NXT TakeOver: XXX, en donde logró derrotar a Bronson Reed, Cameron Grimes, Johnny Gargano y Velveteen Dream en una lucha por el vacante Campeonato Norteamericano NXT, que antes estaba en manos del actual Campeón NXT, Keith Lee.

It’s good to be the champ. Congratulations to the NEW @WWENXT North American Champion, @ArcherOfInfamy! #ThePoint #NXTTakeOver pic.twitter.com/nrdZi8KG5B