«Aunque esto podría cambiar fácilmente, el plan a largo plazo es que Priest no participe en Judgment Day. Si eso significa que McDonagh esté involucrado, es muy probable pero no al 100 por ciento seguro». No hace mucho, conocíamos en SUPERLUCHAS este plan que existe para Damian Priest. Mientras no se lleva a cabo -si es que finalmente se hace- sigue siendo Mr. Money in the Bank -el lunes en Raw recibió un nuevo maletín como regalo de JD McDonagh– y acaba de ganar el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE.

► Damian Priest, enfocado y alerta

The Archer of Infamy está en el mejor momento de su carrera y podría mejorarlo cobrando el maletín para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo de Seth Rollins o el Campeonato Universal Indiscutible de Roman Reigns; también otro título de menor talla pero que igualmente elevaría su posición actual. Y realmente el integrante de The Judgment Day ha hecho algún intento contra The Visionary. No obstante, en realidad no tiene prisa por dar ese paso, prefiere ser paciente y esperar al momento perfecto, como apunta en WWE’s The Bump.

«Es solo cuestión de estar alerta. En este momento, mi enfoque principal es retener estos títulos por parejas. Pero siempre estoy consciente, observando constantemente a los campeones que quedan, cualesquiera que sean en este momento. Estamos siempre atentos, y yo siempre estoy pendiente para ver, ‘¿Es hoy un buen día? ¿Es una buena oportunidad?’.

«Tengo todo un año, así que no tengo prisa por utilizar ese contrato cuando no sea el momento perfecto. Debe ser absolutamente perfecto. He visto algunos momentos en los que pensé, ‘Quizás, pero aún no es el momento perfecto’. En este momento, mi enfoque principal es asegurarme de que todos estemos en la misma página y todos seamos campeones. Pero cuando llegue el momento y sea la ocasión perfecta, lo canjearé y sucederá«.