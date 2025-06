Damian Priest en los vuelos de WWE: «Jimmy Uso se enojó»

Damian Priest revela cómo hace que los vuelos de WWE sean más divertidos para él y sus compañeros Superestrellas. Lo hace hablando justamente con uno de ellos, Cody Rhodes, en What Do You Want To Talk About?.

“Ya sabes cómo soy cuando vuelo. Sabes cómo soy en los vuelos chárter con los chicos y chicas. Vamos a pasarla bien.

“Lo que pasa es que, después de unas cuantas copas y un rato en el aire, siento que algunas personas necesitan ayuda. Y los superhéroes son los mejores para ayudar. Me ves así normal, luego me voy un momento, y la próxima vez que me ves ya estoy con el disfraz completo y actuando como el personaje. Ya no existe Damian Priest.

“Hasta ahora, sólo he hecho dos con disfraz completo. Aquaman y Batman. He hecho de Aquaman dos veces.

“Creo que he traído alegría, así que sí. Las reacciones son graciosas, porque todos reaccionan como ‘¿Qué?’ o se despiertan de una siesta, me ven y dicen: ‘¿Dónde estoy?’ Estamos tomando, así que alguien como Jimmy Uso, me vio disfrazado de Aquaman. Nunca vi a alguien tan molesto. No se levantó ni me dijo una palabra. Solo se quedó ahí, con cara de pocos amigos, pero fue real. Ya hablé con él sobre eso y me dijo: ‘No sé por qué me enojé tanto.’”