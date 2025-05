En la más reciente edición de WWE Saturday Night’s Main Event, y en la cuarta lucha de la noche, la semifinal de la velada, vimos una buena lucha en jaula en donde Damian Priest terminó derrotando a Drew McIntyre en 12 minutos y 22 segundos. Así, Priest cobró venganza de la derrota ante McIntyre en la Sin City Street Fight de WrestleMania 41, en abril.

Drew McIntyre fue directamente a atacar a Damian Priest apenas sonó la campana. Le lanzó una silla al interior de la jaula, entró tras él y lo estrelló contra una de las paredes metálicas. Luego lo azotó contra la lona.

McIntyre continuó el castigo lanzando a Priest contra dos lados contiguos de la jaula y luego lo estrelló de cara contra otra de las paredes. Ambos forcejearon sobre la cuerda superior. Priest intentó escalar para escapar, pero McIntyre lo trajo de vuelta al ring con un superpléx.

Acto seguido, McIntyre conectó una Claymore y buscó la cuenta, pero Priest logró resistir. Damian reaccionó con una serie de patadas al pecho, un codazo giratorio y un codazo en carrera en el esquinero.

McIntyre intentó otra Claymore, pero Priest la esquivó y lo sorprendió con una rodada a espaldas. McIntyre se zafó y lo castigó con un South of Heaven, pero tampoco fue suficiente para el conteo de tres.

McIntyre tomó una silla y golpeó tres veces a Priest. Luego lo colocó frente a otra silla en el esquinero e intentó atacarlo con una Claymore, pero Priest se apartó y McIntyre se estrelló de lleno contra el acero.

Priest aprovechó el error, le aplicó un South of Heaven y luego colocó la cabeza de McIntyre sobre una silla, utilizando otra para conectarle un Con-Chair-To. Michael Cole comentó que así fue como Priest destruyó a su mentor, Edge, creador de The Judgment Day y quien actualmente está en AEW como Adam Copeland.

Después, Priest salió por la puerta de la jaula para llevarse la victoria. Tras la lucha, el equipo médico atendió a McIntyre y llevó una camilla, pero él recobró el conocimiento y rechazó la ayuda, intentando abandonar el lugar por sus propios medios.

