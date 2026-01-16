SmackDown: Damian Priest derrotó a Solo Sikoa y avanzó en el torneo

En una lucha donde la interferencia era el pronóstico más seguro, Damian Priest logrósuperar la abrumadora desventaja numérica y derrotar a Solo Sikoa para avanzar en el torneo sw contendiente número uno al Campeonato Indisputable WWE.

► Momentos clave

Sikoa llegó al ring escoltado por sus MFTs y portando como trofeo la lámpara robada a los Wyatt Sicks. Aunque Priest había prometido estar preparado para las trampas, la superioridad numérica pronto se hizo sentir. Los MFTs interfirieron descaradamente cada vez que el réferi desviaba la mirada, permitiendo a Sikoa dominar gran parte del combate con golpes brutales y movimientos de poder.

Sin embargo, la resistencia de Priest, forjada en un año de frustración e irrelevancia, comenzó a brillar. En un acto de pura determinación, interceptó la embestida de Sikoa y desató un contraataque feroz, conectando patadas giratorias y clavando de cara a su rival. Incluso logró conectar su Razor’s Edge, aunque Sikoa milagrosamente rompió el conteo.

Justo cuando Sikoa recuperaba el control con su Spin Solo y una plancha, el escenario cambió radicalmente. Las luces se apagaron. En la oscuridad, The Wyatt Sicks emergieron para atacar a los MFTs, cobrando venganza por el robo de su símbolo. En el caos, Uncle Howdy intentó recuperar la lámpara, pero Sikoa lo confrontó.

Esa distracción de un segundo fue todo lo que Priest necesitó. Con Sikoa volteado hacia la lámpara, Damian Priest aprovechó para ejecutar su movimiento final, el South of Heaven, conectando en pleno y sellando la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con este triunfo, Priest resurge de un año gris y avanza en el torneo más importante.