Damian Priest: «Bad Bunny está listo para volver a WWE»

Bad Bunny no ha pisado un ring de la WWE desde su pelea callejera en San Juan, Puerto Rico, con Damian Priest en Backlash 2023 (donde salió victorioso), pero siempre quedó una puerta abierta para algún eventual regreso, siempre que las partes se pongan de acuerdo y que no haya conflictos con su agenda de conciertos.

► Bad Bunny no lucha desde Backlash 2023

Durante una entrevista reciente con TMZ Sports, le preguntaron a Damian Priest si hay alguna posibilidad de ver a Bad Bunny de vuelta en el ring, y el ex Campeón Mundial dijo que Bad Bunny ya se siente como una superestrella de la WWE gracias a sus actuaciones y su espectacularidad, y que su regreso no puede ser descartado.

Priest reveló que ha hablado con Bad Bunny sobre su regreso, y que el principal problema es la agenda, ya que está muy ocupado. Pero Bad Bunny todavía ama la lucha libre, le apasiona y ha tenido suficiente tiempo para recuperarse desde el combate que ambos sostuvieron en Puerto Rico, con Priest agregando que su amigo está listo para volver a luchar.

«O sea, habla por sí solo: las actuaciones, su espectacularidad. Es prácticamente una superestrella de la WWE. ¿Y en cuanto a alguna posibilidad? O sea, sobre todo en este negocio, nunca digas nunca. He hablado con él al respecto, y es solo cuestión de agenda, porque obviamente tiene mucho que hacer. Pero aún le pica la curiosidad. Le encanta nuestro negocio y ha tenido tiempo de sobra para recuperarse desde nuestra lucha. Así que está listo para volver a luchar.»