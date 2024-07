Si Damian Priest sigue siendo el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE es en parte gracias a CM Punk por haber atacado a Drew McIntyre cuando se introdujo en su combate con Seth Rollins en Money in the Bank cobrando el maletín del «Dinero en el Banco» pero también al réferi del mismo, Rod Zapata, que estaba realizando la cuenta de tres con Rollins cubriendo a Priest cuando él mismo decidió romperla y anunciar que había llegado únicamente a dos sin que el campeón hiciera nada para provocarlo.

WWE and it’s refs exposing the business Ref pulls his back, signals a two count even though Priest never moved or kicked out during Money In the Bank pic.twitter.com/7Rab22gKow — WWEbotchedparody (@WWEbotched) July 7, 2024

► Damian Priest no rompió la cuenta de tres

Para intentar explicar lo ocurrido, Dave Meltzer no encontró un motivo hablando con sus fuentes y el ex árbitro de la compañía Jimmy Korderas comentó que quizá Priest estaba lastimado y que él hubiera terminado la cuenta de tres y luego afrontado las consecuencias. En cambio, ahora contamos con el punto de vista del propio campeón:

«La idea de que olvidé levantar el hombro, eso no es cierto«, dijo Priest a Joseph Staszewski del New York Post. «Eso no pasa. No olvidamos levantar el hombro. Con veinte años en esto, estoy bastante seguro de que hay una especie de memoria muscular. Así que olvidarme no fue el caso. No había nada fuera de lo previsto. Era una cuestión de que hubo una situación, pero estoy bien. Todos están bien, la historia continúa. No afecta en nada. El espectáculo continúa y creo que los fanáticos están muy interesados en todo lo que está pasando. Los que importan sabían de la situación y nadie pensó dos veces al respecto. Fue, sigamos adelante».

