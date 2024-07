Dalton Castle será sometido a cirugía

Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, hace unos días, el dueño y presidente de AEW y ROH, Tony Khan, confirmó que el luchador Dalton Castle se había lesionado y no iba a poder luchar en lo que restaba de este año 2024, como mínimo.

Y es que se pensaba que la lesión que lo iba a tener fuera era producto de haber sido noqueado por Roderick Strong el pasado 10 de julio en Collision. Sin embargo, Bryan Álvarez dijo en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio que si bien Strong sí noqueó a Castle en la lucha, este no es el motivo por el cual no podrá luchar el resto del año:

► Dalton Castle será operado, aunque se desconoce su lesión

«Dalton fue noqueado por Roderick Strong, pero aparentemente no le diagnosticaron una conmoción cerebral. La razón por la que estará fuera por el resto del año no tiene nada que ver con su cabeza, sino que sufrió una lesión diferente y necesita cirugía. Qué tipo de lesión es, no lo sé específicamente».

Estaremos atentos aquí en SÚPER LUCHAS para conocer más detalles de qué es lo que realmente hará que Dalton Castle pase por el quirófano. De cualquiera manera, le deseamos muchos éxitos y una pronta recuperación.