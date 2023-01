Dalton Castle recuerda anécdota con Jay Brisco y el CMLL

La muerte de Jay Briscoe dejó un vacío enorme en el mundo de la lucha libre y en especial en muchos luchadores que convivieron con el luchador extremo.

Dalton Castle convivió muchas veces con Briscoe y tiene una gran cantidad de recuerdos. Uno de ellos fue uno que compartió junto a Matt Taven y el propio Jay, el cual tiene que ver con el CMLL.

Esto tiene que ver con el Grand Prix, torneo en el que Jay junto a su hermano Mark participó en dos ocasiones. Y es que en un de los eventos, Matt Taven se llevó de la Arena México, el enorme póster con la imagen de Jay que colgó en ella antes y durante el torneo.

En el video Jay se mostró contento por el detalle, pues en estos torneos se hizo conocido en México, donde dejó una buena impresión.

One time, @MattTaven bought an extra suitcase in Mexico, so he could bring home a 30 foot tall banner of Jay Briscoe… a week later in Detroit, we presented it to Jay from our hotel balcony. #RIPJayBriscoe pic.twitter.com/uh9VRdQD8Y

— Dalton Castle (@theDALTONcastle) January 23, 2023