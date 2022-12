Dalton Castle habría firmado ya con AEW o ROH

Entre los nombres más coreados por el respetable presente en ROH Final Battle 2022 estuvo el de Dalton Castle. Todo, sin necesidad de protagonizar un combate de peso dentro del cartel de este reciente PPV de la compañía del honor.

Allí, Castle y sus «chicos» perdieron el Campeonato Mundial de Tríos ROH ante Brian Cage, Kaun y Toa Liona (The Embassy), en un cambio de manos que vino a sumarse al de todos los demás encuentros titulares de Final Battle, con la excepción del Samoa Joe vs. Juice Robinson por el Campeonato Mundial Televisivo ROH.

¿Estuvo tal decisión creativa motivada por el hecho de que Castle no tiene contrato con AEW ni ROH, ahora que la segunda tiene a la vista nuevo show semanal? El pasado octubre, cuando ya había ganado el título de tercias, Castle dio cuenta de su estatus en ‘The Undisputed Podcast’.

«Las últimas tres semanas que he estado en AEW, lo que es realmente realmente ‘cool’. Cada semana no sé si voy a volver porque técnicamente no trabajo allí, pero soy el Campeón de Tríos Ring Of Honor, yo. No, The Boys y yo».

► Chris Jericho, el conseguidor

Ahora, sin embargo, surgen ciertas dudas acerca de la situación de Castle. Durante el más reciente episodio del podcast ‘Talk Is Jericho’, titulado ‘2022, A Career Year For The Ocho’, Chris Jericho repasa todos sus combates del presente año, y al comentar la defensa del Campeonato Mundial ROH que tuvo contra Castle el pasado 18 de octubre, expone que aquella actuación hizo que «The Party Peacock» consiguiese un trabajo.

Jericho no detalla si ese trabajo es con AEW o ROH, pero conectando esto con los resultados de Final Battle, podríamos concluir que Castle ya forma parte oficialmente del producto de la casa Élite, a menos que la victoria de The Embassy sólo respondiera a un impulso del grupo. Apuntar que hay nueva camiseta de Castle en Pro Wrestling Tees y esta figura como artículo de ROH.